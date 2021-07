Voghera, Salvini ha le idee confuse sulla legittima difesa (Di giovedì 22 luglio 2021) Appena ricevuta la notizia dell’assessore leghista Massimo Adriatici che a Voghera ha ucciso con un colpo di pistola il cittadino marocchino Youns El Boussetaoui, Matteo Salvini ha diffuso un video sui social al riguardo. Una presa di distanza dall’uomo del suo partito? Una richiesta di chiarezza sui fatti accaduti? No, due minuti di contraddizioni in cui il Capitano ha assunto i panni del giudice e ha emesso la sua sentenza: si è trattato di legittima difesa perché la difesa è sempre legittima. In realtà il video è un concentrato di strafalcioni e di asserzioni che non riescono a ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) Appena ricevuta la notizia dell’assessore leghista Massimo Adriatici che aha ucciso con un colpo di pistola il cittadino marocchino Youns El Boussetaoui, Matteoha diffuso un video sui social al riguardo. Una presa di distanza dall’uomo del suo partito? Una richiesta di chiarezza sui fatti accaduti? No, due minuti di contraddizioni in cui il Capitano ha assunto i panni del giudice e ha emesso la sua sentenza: si è trattato diperché laè sempre. In realtà il video è un concentrato di strafalcioni e di asserzioni che non riescono a ...

lauraboldrini : Su #Voghera bisogna attendere le indagini. Salvini invece ha già assolto #Adriatici perché è del suo partito. Mi… - vladiluxuria : #Salvini che dice di volersi richiamare al Santo Padre sul #ddlZan (lo stesso che ridicolizzava sulla t-shirt nella… - petergomezblog : Ladri fuori dal carcere e pistole libere, a Voghera il cortocircuito di Salvini? - StefanoZukunft1 : RT @BeaLorenzin: La questione di fondo su #Voghera non è tanto quale sia il reato commesso, come fa Salvini, per confondere le acque, ma c… - extraetre : RT @NatangeloM: Polenta Western - La mia vignetta per il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #voghera #adriatici #legittimadifesa #salvini #l… -