(Di giovedì 22 luglio 2021) Unoalle armi in mano ai, come invocato dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta, e’ “unsu cui partire”. Lo ha detto il Sindaco di Milano Giuseppe. bla-vbo/r su Il Corriere della Città.

Advertising

Italpress : Voghera, Sala “stop pistole ai privati? Buon punto di partenza” - CorriereCitta : Voghera, Sala “stop pistole ai privati? Buon punto di partenza” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Voghera, Sala 'stop pistole ai privati? Buon punto di partenza' - - tommaso_gorini : RT @ZenatiDavide: Caso Voghera – Il sindaco Sala: chi svolge funzioni pubbliche lasci la pistola a casa: “Chi svolge una funzione pubblica… - franco_sala : RT @CucchiRiccardo: La cosa che più mi colpisce è che la vittima di #Voghera abbia perso, insieme alla vita, anche la sua identità. 'Un mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera Sala

'Chi svolge una funzione pubblica le pistole le lascia a casa, anche se ha il porto d'armi'. Queste le parole del sindaco di Milano, Beppesull' omicidio in cui martedì sera a(Pavia) ha perso la vita Youns El Bossettaoui, un senza fissa dimora marocchino di 39 anni, che è spirato in ospedale dopo essere rimasto ferito dal ...E interviene anche il sindaco di Mantova Mattia Palazzi , come ha fatto anche quello di Milano Giuseppe(guarda il video) . "L'omicidio diha colpito tutti. Se sarà legittima difesa o no ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Mattia Palazzi interviene sul caso Voghera: "Legittima difesa o no, perché devi uscire in piazza con la pistola? Allucinante idea di sicuezza" ...