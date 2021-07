Voghera, le immagini degli attimi prima dello sparo: l’aggressione poi il colpo – Video (Di giovedì 22 luglio 2021) Un Video inedito mostra le immagini immediatamente precedenti ai fatti avvenuti tra martedì e mercoledì, quando Youns El Boussetaoui, 39enne, è stato ucciso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Uninedito mostra leimmediatamente precedenti ai fatti avvenuti tra martedì e mercoledì, quando Youns El Boussetaoui, 39enne, è stato ucciso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

andtundo : #Voghera, le immagini degli attimi prima dello sparo: l’aggressione poi il colpo – Video - reddotcili : Intanto in Rai le esclusive immagini dei fatti di Voghera #Legaassassina - ciolonap : RT @Ipertesa: Avvocato #caiazza a #la7: Nel giudicare i fatti di #Voghera non bisogna avere un approccio di tipo ideologico. Ma certo! Però… - travan28 : RT @Ipertesa: Avvocato #caiazza a #la7: Nel giudicare i fatti di #Voghera non bisogna avere un approccio di tipo ideologico. Ma certo! Però… - FrancescoR345 : RT @Ipertesa: Avvocato #caiazza a #la7: Nel giudicare i fatti di #Voghera non bisogna avere un approccio di tipo ideologico. Ma certo! Però… -