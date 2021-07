Venezia | Zanetti | “Ho scalato tutte le categorie | non mi spaventa essere il più giovane”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Non so se sono un predestinato, di sicuro sono abituato a questa condizione visto che ho iniziato molto presto e sono arrivato in A scalandole. Non miil più, non ci faccio caso anche se mi inorgoglisce”. In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico del, Paolo, parla del suo esordio imminente come allenatore nella massima serie, in cui sarà nella prossima stagione l’allenatore piùai nastri di partenza: “Anche perché ci sono arrivato tramite la gavetta e le mie ...

Advertising

sportface2016 : #Venezia, Paolo #Zanetti orgoglioso: 'Ho scalato tutte le categorie, non mi spaventa essere il più giovane' - infoitsport : Venezia, Zanetti: “Io l’allenatore più giovane, ma vi farò divertire” - CalcioPillole : L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sua squadra e del… - RealMarco94 : Paolo Zanetti ha delle idee di calcio interessanti e moderne, ispirandosi dall'estero ha costruito un suo stile, sa… - AltairTK : RT @Gazzetta_it: #Zanetti: “Sono la matricola, ma vi divertirò col mio #Venezia” -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

L'allenatore delPaoloha parlato della sua prima esperienza in Serie A ormai alle porte Paolo, allenatore delnonché tecnico più giovane della nuova Serie A, in una intervista a La ...Infine, quindici reti per ildi Paolonel test contro la Top11 Radio Club 103 a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Per gli arancioneroverdi poker di reti per Karlsson, ...“Non so se sono un predestinato, di sicuro sono abituato a questa condizione visto che ho iniziato molto presto e sono arrivato in A scalando tutte le categorie. Non mi spaventa essere il più giovane, ...Il tecnico del Venezia è pronto per una stagione in sella agli arancioneroverdi in Serie A “Io studio molto, ho sempre seguito e ammirato tutti gli allenatori importanti, ma sono convinto che si possa ...