Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Virtus Verona, arriva Zugaro in prestito dall'Inter - infoitsport : Ufficiale: la Virtus Bologna annuncia a sorpresa Mouhammadou Jaiteh - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #21luglio /6 Prestito difensori in #SerieC Il '01 del #Lecce Roberto… - mariot_22 : Vince Hunter saluta la Virtus Bologna: il comunicato del club - infoitsport : Virtus Bologna, ufficiale la firma di Mouhammadou Jaiteh -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Virtus

... i 3 anni successivi rimane nella città del Palio militando nellaSiena con la quale disputa ... mentre il primo impegnosarà la disputa della Supercoppa che li vedrà affrontare i ...Questo il comunicato del club: 'Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario ...Primo impegno non ufficiale del Palermo in questa stagione. A dire il vero, per i rosanero non si tratta nemmeno di un’amichevole, vista l’assenza di un arbitro, bensì di un allenamento congiunto che ...Con le visite mediche in programma tra ieri e oggi è ufficialmente iniziata la stagione 2021-2022 dell’Avellino calcio che, da sabato, si allenerà a Roccaraso, sede del ritiro inizialmente fissato a R ...