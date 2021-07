Uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio | ora è piantonato in ospedale

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ha ucciso lae poi hato il, rimanendo gravemente ferito. L'agghiacciante vicenda è avvenuta a Taranto , in un'abitazione di via Boiardo, in località Salinella. L'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un uomo di 75 anni ha accoltellato e ucciso nella sua abitazione la moglie 71enne e con la stessa arma ha tentato i… - repubblica : Taranto, 76enne uccide la moglie a coltellate e poi tenta suicidio. I vicini: 'Siamo increduli' - BlunoteWeb : #Taranto: Colto da #raptus, uccide moglie a coltellate e tenta #suicidio - zazoomblog : Pensionato uccide la moglie e poi tenta il suicidio a Taranto - #Pensionato #uccide #moglie #tenta - zazoomblog : Taranto pensionato uccide la moglie 71enne e tenta il suicidio - #Taranto #pensionato #uccide #moglie -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie

L'omicida, Cosimo Marseglia , è un pensionato ex Ilva e avrebbe inferto diversi fendenti alla, Maria Greco , casalinga, poi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso procurandosi diversi tagli. ...... via Boiardo, dove, nel pomeriggio, un 75enne incensurato, probabilmente colto da improvviso raptus, avrebbe accoltellato a morte la71enne e successivamente avrebbe tentato anche di togliersi ...Prima ha ucciso la moglie a coltellate, poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Dramma questa sera a Taranto, in località Salinella, in via Boiardo. L’omicida, Cosimo Marseglia, pensio ...Ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato il suicidio, rimanendo gravemente ferito. L'agghiacciante vicenda è avvenuta a Taranto, in un'abitazione di via Boiardo, ...