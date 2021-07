Torino | Mandragora | «Juric mi piace | non vediamo l’ora di iniziare»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 luglio 2021) Rolandoha parlato dal ritiro dela Santa Cristina Val Gardena: le dichiarazioni del centrocampista Rolandoha parlato ai microfoni diChannel. Le sue parole. RESPONSABILITA‘ – «Sappiamo che per raggiungere gli obiettivi non servono solo tre o quattro o cinque leader, ma 25 o quanti saremo in rosa. C’è bisogno di gente che abbia voglia di migliorarsi, vogliamo dimostrare e non parlare. Dobbiamo lavorare con intensità per fare in modo di diventare 25 leader».– «Mila sua metodologia. C’è grande intensità sotto tutti i punti di vista, anche ...