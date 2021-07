Tommy Dorfman di 13 Reasons Why fa coming out: “Sono una donna trans” (Di giovedì 22 luglio 2021) Tommy Dorfman non si è mai nascosta, anni fa ha fatto coming out, ha sposato il suo compagno e adesso è pronta a condividere con il mondo il suo nuovo percorso. L’attrice di 13 Reasons Why da mesi si mostra sui social con un corpo “diverso” e oggi ha spiegato di essere una donna trans. La star del telefilm Netflix ha chiarito anche il motivo per cui ha deciso di non cambiare il suo nome. “Parlo oggi per discutere del mio genere. Da un anno ormai, in privato, mi identifico e vivo come una donna, una donna trans. – ha dichiarato al Time – È ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 luglio 2021)non si è mai nascosta, anni fa ha fattoout, ha sposato il suo compagno e adesso è pronta a condividere con il mondo il suo nuovo percorso. L’attrice di 13Why da mesi si mostra sui social con un corpo “diverso” e oggi ha spiegato di essere una. La star del telefilm Netflix ha chiarito anche il motivo per cui ha deciso di non cambiare il suo nome. “Parlo oggi per discutere del mio genere. Da un anno ormai, in privato, mi identifico e vivo come una, una. – ha dichiarato al Time – È ...

Stay_Nerd : Tommy Dorfman, star di 13 Reasons Why, fa coming out: ora è una donna trans - and_we_go : Tommy Dorfman ha fatto coming out sono felicissima per lei ?? - flvtchersmiles : ero convinta che tommy dorfman avesse fatto coming out come donna trans da anni e invece no lol -