Steam Next Fest le demo gratis continuano e Valve annuncia le date del prossimo evento (Di giovedì 22 luglio 2021) Valve ha annunciato le date del prossimo Steam Next Fest. L'evento tornerà ad ottobre con una nuova serie di giochi imminenti da provare. L'evento online si svolgerà dall'1 al 7 ottobre e ancora una volta presenterà molte demo, chat live con gli sviluppatori e molti livestream. È anche un'opportunità per gli sviluppatori di ottenere feedback in anticipo e creare un pubblico in vista di una futura uscita su Steam discutendo dei loro giochi in lavorazione.

