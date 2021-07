Serie A, con il nuovo format ridotto giù i ricavi (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ andata in scena nella serata di ieri l’assemblea di Lega Serie A sulla possibile riforma del campionato. Si è trattato di una riunione esplorativa, dove i 20 club hanno soprattutto ascoltato l’analisi dei vari scenari possibili presentata dalla Deloitte sull’impatto sportivo ed economico della riforma. Si è parlato di riduzione da 20 squadre a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ andata in scena nella serata di ieri l’assemblea di LegaA sulla possibile riforma del campionato. Si è trattato di una riunione esplorativa, dove i 20 club hanno soprattutto ascoltato l’analisi dei vari scenari possibili presentata dalla Deloitte sull’impatto sportivo ed economico della riforma. Si è parlato di riduzione da 20 squadre a L'articolo

