Salerno, la scelta di eliminare tram e filovie. Oggi sarebbe stata città-modello (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Tra i meno giovani qualcuno si starà mordendo le mani. Fino agli anni ottanta Salerno era, infatti, la città da portare ad esempio – specie a sud di Roma e Napoli – per lo sviluppo delle filovie; la tramvia fu invece dismessa prima. Modalità di spostamento che permettevano agili collegamenti anche intercomunali: i più utilizzati era quelli verso Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni. Oggi, con le linee metro, quelle di tram e le filovie ritornano di grande attualità. La fondazione Openpolis, sempre molto attenta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Tra i meno giovani qualcuno si starà mordendo le mani. Fino agli anni ottantaera, infatti, lada portare ad esempio – specie a sud di Roma e Napoli – per lo sviluppo delle; lavia fu invece dismessa prima. Modalità di spostamento che permettevano agili collegamenti anche intercomunali: i più utilizzati era quelli verso Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni., con le linee metro, quelle die leritornano di grande attualità. La fondazione Openpolis, sempre molto attenta ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, la scelta di eliminare tram e filovie. Oggi sarebbe stata città-modello ** - ignaziore : RT @LaFreccia_Mag: Da Reggio Calabria a Livorno, da Trieste a Salerno, non c’è che l’imbarazzo della scelta per le passeggiate più belle d’… - melinacugliari : RT @LaFreccia_Mag: Da Reggio Calabria a Livorno, da Trieste a Salerno, non c’è che l’imbarazzo della scelta per le passeggiate più belle d’… - Ora_Notizie : “Il nostro Coraggio è quello di fare una scelta che in realtà non dovrebbe richiedere coraggio, ma rappresentare il… - Takarawa3 : @rosettacat1 Ottima scelta,al posto tuo aspetterei la variante Salerno-Reggio Calabria così non ne esci più -