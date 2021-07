Palermo | Bronzetti già nei quarti Stasera in campo la n 1 Collins

(Di giovedì 22 luglio 2021) Giornata di riposo per Luciache tornerà invenerdì per idi finale del 32esimo "Ladies Open", torneo WTA 250 con 235.238 dollari di montepremi in corso sulla terra ...

Giornata di riposo per Luciache tornerà in campo venerdì per i quarti di finale del 32esimo "Ladies Open", torneo WTA 250 con 235.238 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time Club. La ......di serie n.1 del torneo di), l'italiana si porterebbe a 664 punti e quindi al 124° posto del ranking. Di seguito lo schema riassuntivo : LE PROIEZIONI DELLA CLASSIFICA DI LUCIA...Senza timori di essere smentiti, si può parlare di grande momento per Lucia Bronzetti. L'azzurra, qualificata ai quarti di finale del torneo di Palermo, è stata protagonista di prestazioni di un certo ...Lucia Bronzetti si ripete subito e una settimana dopo il quarto di finale di Losanna, fa il bis in casa a Palermo. L'azzurra non si ferma più e batte l'americana Grace Min con il punteggio di 6-3 6-1 ...