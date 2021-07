Masantonio-sezione scomparsi, trama ultima puntata 23 luglio: la scomparsa di Tina (Di giovedì 22 luglio 2021) La fiction Masantonio-sezione scomparsi con protagonista Alessandro Preziosi giunge all'atto finale domani 23 luglio con una puntata ricca di colpi di scena e nella quale Elio dovrà affrontare il più difficile dei casi. Stando alle anticipazioni relative a questo appuntamento, il nostro protagonista dovrà indagare sulla scomparsa di sua nipote Tina e scoprirà che la ragazza nascondeva diversi segreti. Inoltre, dovrà indagare sulla scomparsa di Amedeo e ciò lo porterà a rivivere la sua adolescenza mentre Riva cercherà di scoprire qualcosa sul ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 luglio 2021) La fictioncon protagonista Alessandro Preziosi giunge all'atto finale domani 23con unaricca di colpi di scena e nella quale Elio dovrà affrontare il più difficile dei casi. Stando alle anticipazioni relative a questo appuntamento, il nostro protagonista dovrà indagare sulladi sua nipotee scoprirà che la ragazza nascondeva diversi segreti. Inoltre, dovrà indagare sulladi Amedeo e ciò lo porterà a rivivere la sua adolescenza mentre Riva cercherà di scoprire qualcosa sul ...

