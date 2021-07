Letta tira dritto sul ddl Zan e il Pd fa muro contro gli attacchi di Renzi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Dalla giustizia al ddl Zan, Matteo Renzi ha ormai messo nel mirino il Partito Democratico e il suo segretario, Enrico Letta. Il leader d'Italia Viva, presentando il suo libro con Enrico Mentana, ha riservato a Letta gran parte del 'capitolo aggiunto' intitolato "Come farsi nuovi amici". Tra una accusa ai pm di Firenze e un'altra agli ex 'amici' approdati nel Consiglio Superiore della Magistratura, il senatore di Scandicci trova il tempo per dire che, se Letta "liscia il pelo" ai Cinque Stelle è solo in funzione elettorale e si dice pronto a scommettere che, "dopo le amministrative" questa linea cambierà. Ma il ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Dalla giustizia al ddl Zan, Matteoha ormai messo nel mirino il Partito Democratico e il suo segretario, Enrico. Il leader d'Italia Viva, presentando il suo libro con Enrico Mentana, ha riservato agran parte del 'capitolo aggiunto' intitolato "Come farsi nuovi amici". Tra una accusa ai pm di Firenze e un'altra agli ex 'amici' approdati nel Consiglio Superiore della Magistratura, il senatore di Scandicci trova il tempo per dire che, se"liscia il pelo" ai Cinque Stelle è solo in funzione elettorale e si dice pronto a scommettere che, "dopo le amministrative" questa linea cambierà. Ma il ...

