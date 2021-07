Lavoro, Amazon apre a Cisterna di Latina: si cercano 80 persone a tempo indeterminato (Di giovedì 22 luglio 2021) Amazon ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Cisterna di Latina, in provincia di Latina. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti ad Anzio, Latina, Formia, Frosinone e nelle aree limitrofe. Nel deposito di smistamento di oltre 3.500 mq, Amazon creerà oltre 20 posti di Lavoro a tempo indeterminato ed è previsto inoltre che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 60 autisti a tempo indeterminato. Sono quindi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021)ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento adi, in provincia di. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti ad Anzio,, Formia, Frosinone e nelle aree limitrofe. Nel deposito di smistamento di oltre 3.500 mq,creerà oltre 20 posti died è previsto inoltre che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 60 autisti a. Sono quindi ...

