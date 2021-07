Incidente a Capri, minibus fuori strada: 23 feriti, un morto (Di giovedì 22 luglio 2021) È di 23 feriti e un morto il bilancio definitivo del grave Incidente occorso oggi sull'isola di Capri : è quanto fa sapere l’Asl Napoli 1 Centro. I 15 pazienti - si spiega in una nota - per i quali... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 luglio 2021) È di 23e unil bilancio definitivo del graveoccorso oggi sull'isola di: è quanto fa sapere l’Asl Napoli 1 Centro. I 15 pazienti - si spiega in una nota - per i quali...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - Agenzia_Ansa : Una persona è deceduta in seguito all'incidente del minibus precipitato a Capri. Secondo quanto accertato dalla Pol… - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - pieceofyou : Guardo dell'incidente a Capri e resto senza parole. Il 15 luglio ero proprio lì. È piuttosto scioccante, e pensare… - attilascuola : RT @sabrina__sf: Malore improvviso per l'autista morto nell'incidente a CAPRI. la seconda dose del siero benedetto è solo una coincidenza. -