In Ungheria si terrà un referendum sulla legge contro la comunità lgbt+ (Di giovedì 22 luglio 2021) (foto: Sven Hoppe/dpa)In Ungheria si terrà un referendum sulla recente legge contro la comunità lgbtq+, con la quale il governo di estrema d’estra ungherese ha vietato di trattare argomenti legati all’omosessualità alla presenza di minori, in qualunque contesto pubblico e sociale. Da quando è entrata in vigore è stata oggetto di una risoluzione di condanna da parte del Parlamento europeo e causa dell’avvio di una procedura di infrazione contro l’Ungheria, da parte della Commissione europea. Così, a seguito di queste pressioni, il primo ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) (foto: Sven Hoppe/dpa)Insiunrecentelalgbtq+, con la quale il governo di estrema d’estra ungherese ha vietato di trattare argomenti legati all’omosessualità alla presenza di minori, in qualunque contesto pubblico e sociale. Da quando è entrata in vigore è stata oggetto di una risoluzione di condanna da parte del Parlamento europeo e causa dell’avvio di una procedura di infrazionel’, da parte della Commissione europea. Così, a seguito di queste pressioni, il primo ...

Anarkikka : RT @glsiviero: In Ungheria si terrà un referendum sulla contestata legge che vieta di affrontare i temi LGBTQIA+ nelle scuole - bar_rubino : RT @glsiviero: In Ungheria si terrà un referendum sulla contestata legge che vieta di affrontare i temi LGBTQIA+ nelle scuole - GiampaoloScopa : In Ungheria si terrà un referendum sulla contestata legge che vieta di affrontare i temi LGBT nelle scuole - Il Post - cvmbertrash : RT @glsiviero: In Ungheria si terrà un referendum sulla contestata legge che vieta di affrontare i temi LGBTQIA+ nelle scuole - Piero2880 : In Ungheria si terrà un referendum sulla contestata legge che vieta di affrontare i temi #LGBTQ nelle scuole -