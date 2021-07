I sindacati chiedono un incontro a Draghi per verifica accordi (Di giovedì 22 luglio 2021) "Prima verifica sull'applicazione dell'intesa realizzata a Palazzo Chigi lo scorso 29 Giugno" scrivono Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Leggi su rainews (Di giovedì 22 luglio 2021) "Primasull'applicazione dell'intesa realizzata a Palazzo Chigi lo scorso 29 Giugno" scrivono Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

