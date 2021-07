GRID Legends, l’anteprima del nuovo racing game di Codemasters – Anteprima – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 22 luglio 2021) Presentato all’EA Play Live 2021 da Codemasters, ricapitoliamo tutti i dettagli di GRID Legends nella nostra Anteprima.. Un po’ a sorpresa Codemasters ha annunciato durante l’EA Play Live 2021, GRID Legends. Il celebre franchise manca dalle scene solo dal 2019, ma a differenza del capitolo pubblicato ormai due anni fa, questo nuovo appuntamento con la serie di giochi di guida promette un focus maggiore sull’esperienza narrativa. L’attenzione alla storia non sarà però l’ultima novità interessante del progetto, attualmente previsto per il 2022 per PC, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 luglio 2021) Presentato all’EA Play Live 2021 da, ricapitoliamo tutti i dettagli dinella nostra.. Un po’ a sorpresaha annunciato durante l’EA Play Live 2021,. Il celebre franchise manca dalle scene solo dal 2019, ma a differenza del capitolo pubblicato ormai due anni fa, questoappuntamento con la serie di giochi di guida promette un focus maggiore sull’esperienza narrativa. L’attenzione alla storia non sarà però l’ultima novità interessante del progetto, attualmente previsto per il 2022 per PC, ...

Advertising

PlayStationBit : Un'emozionante storia sul motorsport di nuova generazione. #GRIDLegends #GRID @EAitalia @Codemasters @gridgame - PlanetR7_ : GRID Legends, l'anteprima del nuovo racing game di Codemasters - drivingitalia : EA e Codemasters annunciano GRID Legends in arrivo nel 2022 - zazoomblog : GRID Legends: trailer del gioco di corse arcade di Codemasters in arrivo nel 2022 su PC e console – Notizia – Xbox… - infoitscienza : GRID Legends: trailer del gioco di corse arcade di Codemasters, in arrivo nel 2022 su PC e console – Notizia – Xbox… -