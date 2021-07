Covid | Magi | Raggi avrà anticorpi alti | ma potrebbe esporsi alla Delta | su vaccini dia buon esempio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Se fossi in Virginia, mi sarei già vaccinato e lo avrei detto pubblicamente. Sarà pure sicura dei suoimolto, ma non sappiamo nulla, ad, sulla resistenza deglidel vecchionei confronti della variante, mentre sappiamo che iproteggono”. A parlare sulle pagine di Repubblica è Antonio, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, commentando il caso della sindaca di Roma, ancora non vaccinata dopo aver contratto ed essere guarita dalnel novembre 2020. A ...