“C’è la data”. Green pass, il governo ha deciso: ecco quando e come dovremo esibirlo (Di giovedì 22 luglio 2021) Le nuove regole pronte ad entrare in vigore. La conferma arriva dalla cabina di regia col premier Draghi. Il Green pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. La conferma, a quanto apprende l’Adnkronos, arriva dalla cabina di regia col premier Mario Draghi in corso a Palazzo Chigi. La cabina di regia, già terminata, avrebbe inoltre confermato la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre. Anche per andare ad allenarsi in palestra, per guardare un film al cinema, assistere a uno spettacolo in teatro o visita. Nessuna apertura per le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Le nuove regole pronte ad entrare in vigore. La conferma arriva dalla cabina di regia col premier Draghi. Ilal bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. La conferma, a quanto apprende l’Adnkronos, arriva dalla cabina di regia col premier Mario Draghi in corso a Palazzo Chigi. La cabina di regia, già terminata, avrebbe inoltre confermato la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre. Anche per andare ad allenarsi in palestra, per guardare un film al cinema, assistere a uno spettacolo in teatro o visita. Nessuna apertura per le ...

