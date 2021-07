Boxe femminile, Olimpiadi Tokyo: sorteggiati i tabelloni. Italiane sfortunate: strada in salita per Testa, Carini e Nicoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono stati sorteggiati i tabelloni di Boxe femminile alle Olimpiadi di Toko 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. L’urna non ha sorriso alle quattro Italiane qualificate ai Giochi, gli accoppiamenti sono stati sfavorevoli e puntare alle medaglie non sarà semplice. Il tabellone di Irma Testa è davvero terribile tra i pesi piuma. La migliore carta da medaglia per la Boxe italiana esordirà già ai sedicesimi di finale e lo farà contro la russa Liudmila Vorontsova: stiamo parlando dell’argento iridato 2019. La campana l’ha letteralmente ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono statidialledi Toko 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. L’urna non ha sorriso alle quattroqualificate ai Giochi, gli accoppiamenti sono stati sfavorevoli e puntare alle medaglie non sarà semplice. Il tabellone di Irmaè davvero terribile tra i pesi piuma. La migliore carta da medaglia per laitaliana esordirà già ai sedicesimi di finale e lo farà contro la russa Liudmila Vorontsova: stiamo parlando dell’argento iridato 2019. La campana l’ha letteralmente ...

Advertising

TizianoRugi : RT @AnonimoQuadraro: Sempre un piacere chiacchierare con @TizianoRugi. E sempre bello sentir parlare Alessia Mesiano di piccole, grandi riv… - AnonimoQuadraro : Sempre un piacere chiacchierare con @TizianoRugi. E sempre bello sentir parlare Alessia Mesiano di piccole, grandi… - IgnorantCyclist : RT @AnonimoQuadraro: Oggi, 20 anni fa, la boxe femminile diventava 'legale' anche in Italia. Fino a quel momento due donne non potevano ind… - AnonimoQuadraro : Oggi, 20 anni fa, la boxe femminile diventava 'legale' anche in Italia. Fino a quel momento due donne non potevano… - maurobonaga : BOXE FEMMINILE - LE AZZURRE A TOKYO CERCANO LA CONCENTRAZIONE SEDUTE SUGLI ANELLI DELLE OLIMPIADI -