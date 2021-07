Allenamento interrotto a Dimaro, sta succedendo in questo momento: la situazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Pomeriggio movimentato, è proprio il caso di dirlo, nel ritiro del Napoli di Dimaro. Luciano Spalletti e i calciatori azzurri sono stati costretti a sospendere la seduta pomeridiana di Allenamento. Il motivo è da ricercarsi nelle condizioni meteorologiche a dir poco impervie sul campo di Allenamento della squadra. Si è infatti abbattuta una bufera sulla cittadina del Trentino che ha reso impossibile lo svolgimento normale della sessione per gli azzurri. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Pomeriggio movimentato, è proprio il caso di dirlo, nel ritiro del Napoli di. Luciano Spalletti e i calciatori azzurri sono stati costretti a sospendere la seduta pomeridiana di. Il motivo è da ricercarsi nelle condizioni meteorologiche a dir poco impervie sul campo didella squadra. Si è infatti abbattuta una bufera sulla cittadina del Trentino che ha reso impossibile lo svolgimento normale della sessione per gli azzurri.

