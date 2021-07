Activision Blizzard: causa colossale alla compagnia per sessismo (Di giovedì 22 luglio 2021) Episodi di abusi e di sessismo scuotono le fondamenta di Activision Blizzard, ora nel pieno di una bufera mediatica e di una causa epocale Non è certo la notizia videoludica che avremmo voluto trattare, ma una causa rivolta ad Activision Blizzard ha messo in luce degli apparenti episodi di sessismo e di abusi. Le molestie sono state verbali ma non solo, stando al dipartimento delle pari opportunità della California. A quanto pare, negli uffici della compagnia vige una “cultura goliardica da ufficio” che delle indagini approfondite ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 luglio 2021) Episodi di abusi e discuotono le fondamenta di, ora nel pieno di una bufera mediatica e di unaepocale Non è certo la notizia videoludica che avremmo voluto trattare, ma unarivolta adha messo in luce degli apparenti episodi die di abusi. Le molestie sono state verbali ma non solo, stando al dipartimento delle pari opportunità della California. A quanto pare, negli uffici dellavige una “cultura goliardica da ufficio” che delle indagini approfondite ...

