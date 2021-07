A Crotone la spazzatura si conferisce al Comune. Il gesto esasperato dei cittadini (Di giovedì 22 luglio 2021) Adesso la spazzatura è arrivata anche davanti al Comune di Crotone. È accaduto ieri sera, con diversi sacchetti dell'immondizia che sono stati lasciati in bella mostra davanti al portone d'ingresso ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 luglio 2021) Adesso laè arrivata anche davanti aldi. È accaduto ieri sera, con diversi sacchetti dell'immondizia che sono stati lasciati in bella mostra davanti al portone d'ingresso ...

Advertising

GiuseppePepe10 : RT @LaCnews24: Emergenza rifiuti CrotoneSacchi di spazzatura abbandonati davanti al Comune in segno di protesta #calabrianotizie #newscalab… - LaCnews24 : Emergenza rifiuti CrotoneSacchi di spazzatura abbandonati davanti al Comune in segno di protesta #calabrianotizie… - antoniozitooo : Crotone città della spazzatura - Avv_Natalina : ?? #Crotone, la #spazzatura arriva alle porte del #Comune - CondiMr : @MarcoSestito2 Che sarà mai un po' di spazzatura tranquillo pensa che tu come tutti noi a Crotone ci vivi da anni e… -