Xiaomi: arriva la prima foresta realizzata dalla Mi Community (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua senza sosta l’impegno di Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, per un mondo più sostenibile. Dopo la diffusione del Rapporto di Sostenibilità, che sottolinea il proprio impegno per la tutela del Pianeta, il brand ha lanciato un’iniziativa che porterà alla nascita di una foresta Xiaomi. Tramite la piattaforma Treedom, che permette alle persone e alle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Xiaomi Mi Mix Alpha: display avvolgente, cam da 108MP Xiaomi SuperCharge Turbo a 100W: arriva nel ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua senza sosta l’impegno di, leader mondiale nella tecnologia, per un mondo più sostenibile. Dopo la diffusione del Rapporto di Sostenibilità, che sottolinea il proprio impegno per la tutela del Pianeta, il brand ha lanciato un’iniziativa che porterà alla nascita di una. Tramite la piattaforma Treedom, che permette alle persone e alle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Mi Mix Alpha: display avvolgente, cam da 108MPSuperCharge Turbo a 100W:nel ...

Advertising

fainformazione : Redmi Note 10T 5G e Maimang 10 SE 5G: in arrivo i nuovi medio-gamma con 5G Nel mentre Huawei cerca di non dilapida… - fainfoscienza : Redmi Note 10T 5G e Maimang 10 SE 5G: in arrivo i nuovi medio-gamma con 5G Nel mentre Huawei cerca di non dilapida… - ReTwitStorm_ita : #Xiaomi Mi 9 si #Aggiorna ad #Android 11 in #Europa: #Arriva la MIUI 12.5 (foto) - infoitscienza : Xiaomi Mi 9 si aggiorna ad Android 11 in Europa: arriva la MIUI 12.5 (foto) - AnGeL3DaRk3 : RT @MiuiBlog: ?? NEWS - Aqara #Smart Roller Blind Companion E1: arriva l'apri / chiudi veneziane #Smart #AqaraSmartRollerBlindCompanionE1 #C… -