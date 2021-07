“Vorrei andare in piscina ma con la mia disabilità nessuna è accessibile a Roma. Lo trovo assurdo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Eccoci di nuovo in piena estate. Ogni singola attività ricettiva e turistica punta a rialzarsi. Le vacanze? Ben vengano, ma cerchiamo di dare priorità di scelta alla nostra Italia morsa dalla crisi economica in piena pandemia. Ottime intenzioni. Poi qualcosa non funziona e si scopre il solito mulino a vento contro i soliti disabili che hanno la pretesa di andare in vacanza. Quanto rompono questi disabili! Vogliono addirittura fare le vacanze e vivere e divertirsi e lavorare! Tutti questi diritti assurdi… Triste sarcasmo cinico contro un mondo che a volte ancora mi lascia senza parole e soprattutto mi scortica l’anima e mi toglie emozioni. Ricevo di continuo mail di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Eccoci di nuovo in piena estate. Ogni singola attività ricettiva e turistica punta a rialzarsi. Le vacanze? Ben vengano, ma cerchiamo di dare priorità di scelta alla nostra Italia morsa dalla crisi economica in piena pandemia. Ottime intenzioni. Poi qualcosa non funziona e si scopre il solito mulino a vento contro i soliti disabili che hanno la pretesa diin vacanza. Quanto rompono questi disabili! Vogliono addirittura fare le vacanze e vivere e divertirsi e lavorare! Tutti questi diritti assurdi… Triste sarcasmo cinico contro un mondo che a volte ancora mi lascia senza parole e soprattutto mi scortica l’anima e mi toglie emozioni. Ricevo di continuo mail di ...

