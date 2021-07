Un atteggiamento positivo aiuta a fare scelte migliori? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il buonumore paga. Gli studi psicologici sostengono che una visione positiva della vita aiuti a districarsi meglio nel mondo attuale Saper scegliere è una prerogativa dell’età adulta. O almeno dovrebbe. Uno studio pubblicato sul Journal of Consumer Research mette in risalto il legame tra capacità di discernimento e atteggiamento positivo. Il sito psicolnline riporta i L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il buonumore paga. Gli studi psicologici sostengono che una visione positiva della vita aiuti a districarsi meglio nel mondo attuale Saper scegliere è una prerogativa dell’età adulta. O almeno dovrebbe. Uno studio pubblicato sul Journal of Consumer Research mette in risalto il legame tra capacità di discernimento e. Il sito psicolnline riporta i L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

franz319 : @Iron8292 Lui e’ proprio uno che andrebbe invece rispettato. Ok non sara‘ un fenomeno, qualche atteggiamento sopra… - Lolitablack77 : @Renata29091236 essere in atteggiamento positivo è importante fammi sapere se vuoi - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: La legge dello specchio e quelle ferite che possono distruggere ogni cosa: clarissa_gmai : RT @KTonkova: Un atteggiame… - ultimora_pol : #Italia Giuseppe #Cone (#M5S|NI): 'Il M5S ha lavorato per l'accelerazione dei processi, c'è un atteggiamento positi… - Mimetic211 : @simonemaravalle @FmMosca Ecco le future squadracce. Se non cambiate atteggiamento sarà dura per tutti. Ricordo che… -