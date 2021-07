Si schianta contro il muro con l' auto | notte choc per una ragazza ' Serve il limite dei 30'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) MAROTTA - Siin pienaunin via Liguria. Paura l'altra sera poco prima delle 23 in una piccola strada comunale che collega viale delle Regioni a viale Europa. Per cause in ...

QCanavese : CASTELNUOVO NIGRA - A 89 anni si schianta contro una casa: nonnino in prognosi riservata al Cto - emiliaromagnago : Ubriaco alla guida si schianta contro il muro di un palazzo #emiliaromagna - modenanewsgaia : La Polizia locale ha denunciato un 33enne che ha perso il controllo del suo veicolo in via Fratelli Rosselli. Aveva… - La_Prealpina : Gallarate, si schianta contro un palo: gravissimo - SulPanaro : Ubriaco alla guida si schianta contro il muro di un palazzo

MAROTTA - Si schianta in piena notte contro un muro in via Liguria. Paura l'altra sera poco prima delle 23 in una piccola strada comunale che collega viale delle Regioni a viale Europa. Per cause in corso di ...

Stava guidando con un tasso alcolico oltre il doppio del consentito un automobilista 33enne denunciato dalla polizia locale a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Fratelli Rosselli intorno ...