Sette ore dopo dose di Astrazeneca muore in strada. La procura indaga (Di mercoledì 21 luglio 2021) Poche ore dopo la somministrazione di Astrazeneca muore in strada per un malore. E ora la procura vuole vederci chiaro. L’episodio su cui è stato aperto un fascicolo a Torino riguarda il caso di una donna di 62 anni di origini romene che si era sottoposta a vaccino Sette ore prima che un malore le fosse fatale. La donna infatti stava guidando quando ha evidentemente avvertito i primi segni che qualcosa non andasse: è riuscita ad accostare il mezzo e a chiamare i soccorsi che una volta arrivati sul posto, in corso Racconigi a Torino, l’hanno però trovata senza vita. Fa ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Poche orela somministrazione diinper un malore. E ora lavuole vederci chiaro. L’episodio su cui è stato aperto un fascicolo a Torino riguarda il caso di una donna di 62 anni di origini romene che si era sottoposta a vaccinoore prima che un malore le fosse fatale. La donna infatti stava guidando quando ha evidentemente avvertito i primi segni che qualcosa non andasse: è riuscita ad accostare il mezzo e a chiamare i soccorsi che una volta arrivati sul posto, in corso Racconigi a Torino, l’hanno però trovata senza vita. Fa ...

