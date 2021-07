Salernitana | ufficiale l’arrivo di Joel Obi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nuovo arrivo per il centrocampo della. È infattidiObi, ex centrocampista del Chievo con un passato anche nel Torino e nell’Inter. Il classe ’91, che ha sostenuto questa mattina le visite mediche e stasera raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Cascia, ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo al verificarsi di determinate condizioni sportive. In particolare, il rinnovo sarà automatico in caso di salvezza del club granata. Questo il comunicato del club: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’91 ...

fantapiu3 : #SerieA, calciomercato #Salernitana, ufficiale il nuovo acquisto, ecco di chi si tratta. #fantacalcio #campionato… - DiMarzio : Il centrocampista era svincolato - CalcioPillole : Rinforzo per la #Salernitana. E' ufficiale l'ingaggio di Joel #Obi

