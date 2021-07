Rinnovo Insigne: ecco la data del possibile incontro con De Laurentiis (Di mercoledì 21 luglio 2021) Rinnovo Insigne: il prolungamento contratto del capitano del Napoli rimane il tema caldo in casa azzurra. ecco quando ci sarà il faccia a faccia Il Rinnovo di Lorenzo Insigne continua ad essere il tema caldo in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport spiega che l’incontro con De Laurentiis andrà in scena con ogni probabilità nella prima decade di agosto, quando il giocatore rientrerà dalle vacanze che sta trascorrendo a Ibiza con l’amico Ciro Immobile e le rispettive famiglie. Insigne ha sempre detto di voler restare a vita indossando la maglia della sua ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021): il prolungamento contratto del capitano del Napoli rimane il tema caldo in casa azzurra.quando ci sarà il faccia a faccia Ildi Lorenzocontinua ad essere il tema caldo in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport spiega che l’con Deandrà in scena con ogni probabilità nella prima decade di agosto, quando il giocatore rientrerà dalle vacanze che sta trascorrendo a Ibiza con l’amico Ciro Immobile e le rispettive famiglie.ha sempre detto di voler restare a vita indossando la maglia della sua ...

