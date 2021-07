Pendragon Game Studio annuncia Starship Interstellar

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è lieta dire, un gioco ad ambientazione spaziale realizzato da Andrea Crespi (Pozioni Esplosive, The Thing – The Board) e dall’esordiente Davide Calza. Si tratta del terzo titoloa debuttare sulla piattaforma di Kickstarter, dopo gli ottimi successi registrati con Last Aurora nel 2019 e The Thing – The Boardnel 2020., di cosa si trattaè un gioco ...