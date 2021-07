Pagamenti: limite di 10.000 euro in contanti proposto dalla Commissione Ue. Stretta sulle criptovalute (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli, ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell’Unione per la lotta al riciclaggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli, ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell’Unione per la lotta al riciclaggio L'articolo proviene da Firenze Post.

