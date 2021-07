MotoGP | Joan Mir | “Non mi aspettavo un miglioramento così grande degli altri costruttori…”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) 3 podi in 9 gare rappresentano una prima parte di stagione sicuramente al di sotto delle aspettative perMir, campione in carica del Mondiale, che si trova attualmente al quarto posto nella classifica generale del campionato a -55 dal leader Fabio Quartararo. La media punti del maiorchino classe 1997 è comunque paragonabile a quella dell’anno scorso, ma insufficiente per tenere il passo del Diablo in versione 2021. “Penso che il congelamento non ci abbia aiutato, ma non ha peggiorato le cose, perché è vero che lo sviluppo era fermo, ma potevamo migliorare il motore. Glisono riusciti a migliorare, quindi penso che si ...

Il ritorno di Suzuki, in veste ufficiale, inè stato un lavoro a cui Davide Brivio ha dato anima e corpo , riuscendo a portare la Casa di ... fatto di sacrifici e passione , con un pilota,......Mir. Bagnaia, terzo, nella classifica generale, in Germania è stato autore di una rimonta ... fratellino di Valentino Rossi, non ha ancora trovato la sua dimensione per abituarsi allae ...3 podi in 9 gare rappresentano una prima parte di stagione sicuramente al di sotto delle aspettative per Joan Mir, campione in carica del Mondiale MotoGP, che si trova attualmente al quarto posto nell ...Il campione del mondo in carica ammette che non si aspettava il passo avanti compiuto dai costruttori rispetto alla Suzuki nel 2021.