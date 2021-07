Ministero della Salute: unica dose entro 6 - 12 mesi ai guariti dal Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) E' possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino nei soggetti guariti dal Covid (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), 'purché la vaccinazione venga eseguita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) E' possibile considerare la somministrazione di un'di vaccino nei soggettidal(decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), 'purché la vaccinazione venga eseguita ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24… - Agenzia_Ansa : Scuola, la richiesta dei presidi: 'Oltre al green pass, serve l'obbligo del vaccino per i docenti'. Primo incontro… - statodelsud : MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMUNICATO - statodelsud : MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMUNICATO -