Mancata bonifica del Callone San Rocco a Napoli | imprenditore sotto accusa | sequestrati 3 mln di euro

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Omessadel Vallone San, area del Parco metropolitano delle Colline diinteressato negli anni da continui sversamenti e interramenti di rifiuti speciali, anche pericolosi. Questa l’nei confronti di B.S.,napoletano del settore edile e dello smaltimento dei rifiuti, destinatario della misura del divieto di dimora in Campania e Abruzzo e del sequestro preventivo di beni per un valore di 3 milioni di. Il provvedimento, emesso dal gip di, è stato eseguito dai Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mancata bonifica

ilmattino.it

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva già condannato lo Stato italiano per ladella cava Suarez (ex cava di tufo sita proprio nel cuore del Vallone e del Parco) e,...... oppure è scomparso per colpa dell'incuria e dellamanutenzione. Il sindaco di San Pietro, ... conclude Zantedeschi, "ha già incontrato gli enti preposti, in primis il Consorzio di...Omessa bonifica del Vallone San Rocco, area del Parco metropolitano delle Colline di Napoli interessato negli anni da continui sversamenti e interramenti di rifiuti speciali, anche pericolosi. Questa ...È quanto avrebbe dovuto spendere per completare la bonifica di Cava Suarez, nel cuore dell'area, dove invece sono stati trovati rifiuti accumulati quantificati per almeno 30.000 mc ...