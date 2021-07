L’Inter non vuole andare negli USA: forfait Arsenal, incertezza Everton. Le ultime (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Inter indecisa sulla tournée negli USA È un’Inter indecisa quella che domani dovrebbe partire negli USA dove dovrebbe prendere parte alla Florida Cup. Il club nerazzurro, nonostante i post sui profili social parlino chiaro, sperano ancora di poter annullare il viaggio dopo che l’Arsenal ha rinunciato alla partenza in seguito ad alcune positività al Covid nel gruppo squadra e l’Everton non sembra nemmeno così sicuro di partire. “L’Inter, dopo i no degli organizzatori alla richiesta di non partire, aveva pianificato il decollo con un charter (e una delegazione ridotta) domani ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)indecisa sulla tournéeUSA È un’Inter indecisa quella che domani dovrebbe partireUSA dove dovrebbe prendere parte alla Florida Cup. Il club nerazzurro, nonostante i post sui profili social parlino chiaro, sperano ancora di poter annullare il viaggio dopo che l’ha rinunciato alla partenza in seguito ad alcune positività al Covid nel gruppo squadra e l’non sembra nemmeno così sicuro di partire. “, dopo i no degli organizzatori alla richiesta di non partire, aveva pianificato il decollo con un charter (e una delegazione ridotta) domani ...

