La Nike sospende la produzione di scarpe in Vietnam: troppi i contagi nelle fabbriche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le condizioni precarie di lavoro, ai limiti dello schiavismo, sono ormai note. E' servito però il Covid per fermare un impianto di produzione di scarpe Nike. L'attività di una delle maggiori fabbriche ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le condizioni precarie di lavoro, ai limiti dello schiavismo, sono ormai note. E' servito però il Covid per fermare un impianto didi. L'attività di una delle maggiori...

Advertising

Agenzia_Italia : Covid nelle fabbriche, in Vietnam la Nike sospende la produzione - chiaramondi : Covid nelle fabbriche, in Vietnam la Nike sospende la produzione - solounastella : RT @globalistIT: - globalistIT : - mirko60036887 : RT @Agenzia_Italia: Covid nelle fabbriche, in Vietnam la Nike sospende la produzione -

Ultime Notizie dalla rete : Nike sospende La Nike sospende la produzione di scarpe in Vietnam: troppi i contagi nelle fabbriche outstream "La salute e sicurezza dei nostri dipendenti e fornitori rimane la nostra priorità", si legge nel comunicato di Nike. La fabbrica in questione è quella di Pou Chen Corp, ad Ho Chi Minh City,...

Covid nelle fabbriche, in Vietnam la Nike sospende la produzione 'La salute e sicurezza dei nostri dipendenti e fornitori rimane la nostra priorità', si legge nel comunicato di Nike. La fabbrica in questione è quella di Pou Chen Corp, ad Ho Chi Minh City, che ...

Covid nelle fabbriche, in Vietnam la Nike sospende la produzione AGI - Agenzia Italia La Nike sospende la produzione di scarpe in Vietnam: troppi i contagi nelle fabbriche Le condizioni precarie di lavoro, ai limiti dello schiavismo, sono ormai note. E’ servito però il Covid per fermare un impianto di produzione di scarpe Nike. L'attività di una delle maggiori fabbriche ...

Covid nelle fabbriche, in Vietnam la Nike sospende la produzione AGI - L'attività di una delle maggiori fabbriche che produce scarpe da ginnastica Nike in Vietnam è stata interrotta, dopo la diffusione di contagi da Covid-19 negli impianti. Come riporta la Bbc, il ...

outstream "La salute e sicurezza dei nostri dipendenti e fornitori rimane la nostra priorità", si legge nel comunicato di. La fabbrica in questione è quella di Pou Chen Corp, ad Ho Chi Minh City,...'La salute e sicurezza dei nostri dipendenti e fornitori rimane la nostra priorità', si legge nel comunicato di. La fabbrica in questione è quella di Pou Chen Corp, ad Ho Chi Minh City, che ...Le condizioni precarie di lavoro, ai limiti dello schiavismo, sono ormai note. E’ servito però il Covid per fermare un impianto di produzione di scarpe Nike. L'attività di una delle maggiori fabbriche ...AGI - L'attività di una delle maggiori fabbriche che produce scarpe da ginnastica Nike in Vietnam è stata interrotta, dopo la diffusione di contagi da Covid-19 negli impianti. Come riporta la Bbc, il ...