Inter, ufficiale: Socios.com è il nuovo main partner dei nerazzurri (Di mercoledì 21 luglio 2021) Socios.com è il main partner dell'Inter. E' arrivato l'annuncio ufficiale da parte dei nerazzurri, che dopo 26 anni non vedranno più Pirelli sulla maglia ma sarà sostituita dalla piattaforma di proprietà della Mediarex Group, con sede principale a Malta. L'accordo tra Inter e Socios.com è pluriennale e da oltre 20 milioni di euro, bonus compresi. SportFace.

