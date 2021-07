Il Green Pass in Italia al via il 26 luglio: bar, ristoranti, stadi, treni, aerei. Le regole (Di mercoledì 21 luglio 2021) Domani, dopo aver avuto il via libera dalla conferenza delle Regioni il Governo approverà il decreto che porterà all'introduzione del Green Pass, strumento indispensabile per la vita sociale in questa estate. Un decreto molto atteso che segue quanto già introdotto da Emmanuel Macron in Francia non senza polemiche alcuni giorni fa. Polemiche che hanno diviso anche l'ampia maggioranza di Governo con la Lega piuttosto contraria ed il Pd favorevole ad un uso massiccio ed ampio. Il Green Pass entrerà in vigore dal 26 luglio e, come scopo primario, ha quello di cercare di garantire una vita sociale il più libera ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 luglio 2021) Domani, dopo aver avuto il via libera dalla conferenza delle Regioni il Governo approverà il decreto che porterà all'introduzione del, strumento indispensabile per la vita sociale in questa estate. Un decreto molto atteso che segue quanto già introdotto da Emmanuel Macron in Francia non senza polemiche alcuni giorni fa. Polemiche che hanno diviso anche l'ampia maggioranza di Governo con la Lega piuttosto contraria ed il Pd favorevole ad un uso massiccio ed ampio. Ilentrerà in vigore dal 26e, come scopo primario, ha quello di cercare di garantire una vita sociale il più libera ...

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - focumeu_ : @rodens_ Io voglio essere ottimista, soprattutto perché la mia famiglia è tutta vaccinata con il green pass, quindi… - ilmal_ditesta : RT @avveIenata: mi fa sorridere che domenica scorsa abbiano permesso tutto quell’assembramento per i festeggiamenti agli azzurri e ora hann… -