Green Pass, nel dl nessuna decisione sui trasporti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il trasporto pubblico locale non sarà tra i temi al centro del decreto legge Covid atteso giovedì in Consiglio dei ministri. Secondo fonti governative, infatti, una decisione sull'eventuale uso del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il trasporto pubblico locale non sarà tra i temi al centro del decreto legge Covid atteso giovedì in Consiglio dei ministri. Secondo fonti governative, infatti, unasull'eventuale uso del ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - Gaiagioialiber1 : RT @Massimo65755300: Oggi ho preso il treno ed il controllore mi ha chiesto oltre al biglietto il green pass. Ho risposto:'io Ahmed, Tunisi… - vinz64 : RT @Misurelli77: Siamo un Paese FANTASTICO Al bar con il green-pass è dittatura sanitaria Al bar con la pistola carica è legittima difesa F… -