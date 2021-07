Giovanni Toti ai No vax: «Il lockdown dovrà essere solo per i non vaccinati» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il governatore della Regione Liguria in un post su Facebook denuncia gli insulti e le minacce di morte ricevute da chi è contrario al vaccino: «Nel mirino da quando mi sono schierato a favore del green pass, denuncerò tutti» Leggi su corriere (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il governatore della Regione Liguria in un post su Facebook denuncia gli insulti e le minacce di morte ricevute da chi è contrario al vaccino: «Nel mirino da quando mi sono schierato a favore del green pass, denuncerò tutti»

Advertising

Corriere : Toti risponde agli insulti dei No vax: «Il lockdown dovrà essere solo per i non vaccinati» - genesdegenes : '#Lockdown per i non vaccinati: la proposta del presidente ligure #Toti' - MaudadoH : RT @Corriere: Toti risponde agli insulti dei No vax: «Il lockdown dovrà essere solo per i non vaccin... - Antonio98854326 : @GiovanniToti Adesso in Liguria nascono i separé per quelli vaccinati e non marca Giovanni Toti - Alemilanista86 : RT @leftiscooler: La battaglia ai novax è quella che ti fa trovare compagno di lotta Giovanni Toti -