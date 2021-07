Francia e Italia: se i più compromessi con il Fascismo diventano epuratori intransigenti (Di mercoledì 21 luglio 2021) In un libro davvero interessante sulla rinascita culturale parigina dopo la guerra, “Rive gauche” di Agnès Poirier (Einaudi), si legge dei collaborazionisti eccellenti messi sotto accusa dopo la liberazione. Da Coco Chanel, che aveva avuto una relazione con un ufficiale tedesco durante l’occupazione e che dunque trovò rifugiò in Svizzera per otto anni, a Colette che aveva scritto per i giornali collaborazionisti, a Jean Cocteau che si era mescolato “agli ufficiali nazisti negli eventi dell’alta società”, ad Arletty, l’attrice preferita di Jacques Prévert. Interessanti, soprattutto, le considerazioni della Poirier su chi fossero i più scalmanati sostenitori di un’epurazione intransigente: ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) In un libro davvero interessante sulla rinascita culturale parigina dopo la guerra, “Rive gauche” di Agnès Poirier (Einaudi), si legge dei collaborazionisti eccellenti messi sotto accusa dopo la liberazione. Da Coco Chanel, che aveva avuto una relazione con un ufficiale tedesco durante l’occupazione e che dunque trovò rifugiò in Svizzera per otto anni, a Colette che aveva scritto per i giornali collaborazionisti, a Jean Cocteau che si era mescolato “agli ufficiali nazisti negli eventi dell’alta società”, ad Arletty, l’attrice preferita di Jacques Prévert. Interessanti, soprattutto, le considerazioni della Poirier su chi fossero i più scalmanati sostenitori di un’epurazione intransigente: ...

Advertising

RobertoBurioni : Ostacolare con vaccini sicuri ed efficaci la diffusione di un virus mortale che ci ha distrutto socialmente, cultur… - CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - ZuccheroSugar : Grazie Ferrara, che Dio vi benedica! Ora lasciamo l’Italia e viaggiamo verso la Francia per i prossimi concerti INA… - HuffPostItalia : Francia e Italia: se i più compromessi con il Fascismo diventano epuratori intransigenti - buccinoalex : Futuro in bilico per #agoume! L Inter potrebbe decidere di mandarlo in prestito per farlo maturare, ci pensano in F… -