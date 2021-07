Erdogan a Cipro, ogni viaggio restringe i diritti sulla parte dell'isola in mano turca (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente Erdo?anil 19 luglio scorso è sbarcato, con una foltissima delegazione senza precedenti, all’aeroporto Ercan dell’autoproclamata Repubblica turca di Cipro Nord per i festeggiamenti del 47° anniversario dell’operazione militare del 20 luglio 1974. Vi erano tra gli altri anche il presidente del Parlamento Mustafa ?entop, il suo prezioso alleato di estrema destra panturanica Devlet Bahçeli, il vicepresidente Fuat Oktay, il ministro degli Esteri Mevlüt Çavu?o?lu, quello della Difesa Hulusi Akar e dell’EnergiaFatih Dönmez. Sullo stesso aereo presidenziale vi era anche uno dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente Erdo?anil 19 luglio scorso è sbarcato, con una foltissima delegazione senza precedenti, all’aeroporto Ercan’autoproclamata RepubblicadiNord per i festeggiamenti del 47° anniversario’operazione militare del 20 luglio 1974. Vi erano tra gli altri anche il presidente del Parlamento Mustafa ?entop, il suo prezioso alleato di estrema destra panturanica Devlet Bahçeli, il vicepresidente Fuat Oktay, il ministro degli Esteri Mevlüt Çavu?o?lu, quelloa Difesa Hulusi Akar e’EnergiaFatih Dönmez. Sullo stesso aereo presidenziale vi era anche uno dei ...

Advertising

emobranco : RT @HuffPostItalia: Erdogan a Cipro, ogni viaggio restringe i diritti sulla parte dell'isola in mano turca - ACiavattella : RT @HuffPostItalia: Erdogan a Cipro, ogni viaggio restringe i diritti sulla parte dell'isola in mano turca - HuffPostItalia : Erdogan a Cipro, ogni viaggio restringe i diritti sulla parte dell'isola in mano turca - OlderGf : Le dichiarazioni di #Erdogan sulla divisione definitiva di Cipro, durante la sua visita nella parte occupata dalle… - TommyBrain : Limes:Che cosa fa Erdogan a Cipro e altre notizie interessanti -