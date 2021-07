«Enogu è una sopravvissuta all’Italia che nega i diritti, altro che modello di integrazione» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le reazioni alla notizia che Paola Egonu – campionessa di pallavolo, nera, lesbica, italiana – sfilerà durante la cerimonia inaugurale tra gli otto atleti del Cio portando il vessillo olimpico (e quindi no: non sarà la portabandiera italiana, come ha scritto qualcuno), sono a scatto fisso. Sorpresa, applausi, retorica. Autocompiacimento, soprattutto, come fa notare in un commento su La Stampa la scrittrice Michela Murgia. Manco fossimo nel 1996, e non nel 2021. Murgia commenta lo svilimento di «Paola Egonu modello di integrazione». Chiedendosi: “Egonu è nata in Veneto, è cresciuta a Cittadella, ha fatto le scuole qui ed è madrelingua italiana. A che cosa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le reazioni alla notizia che Paola Egonu – campionessa di pallavolo, nera, lesbica, italiana – sfilerà durante la cerimonia inaugurale tra gli otto atleti del Cio portando il vessillo olimpico (e quindi no: non sarà la portabandiera italiana, come ha scritto qualcuno), sono a scatto fisso. Sorpresa, applausi, retorica. Autocompiacimento, soprattutto, come fa notare in un commento su La Stampa la scrittrice Michela Murgia. Manco fossimo nel 1996, e non nel 2021. Murgia commenta lo svilimento di «Paola Egonudi». Chiedendosi: “Egonu è nata in Veneto, è cresciuta a Cittadella, ha fatto le scuole qui ed è madrelingua italiana. A che cosa ...

