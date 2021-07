Dalbert al Cagliari: «Felice di indossare questa maglia» – VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dalbert è ufficialmente un calciatore del Cagliari. Le prime parole del brasiliano sul profilo ufficiale del club Dalbert è ufficialmente un calciatore del Cagliari. Il brasiliano si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel pomeriggio sono arrivate anche le prime parole dell’ex Inter al profilo ufficiale del club, che ha pubblicato il VIDEO su Twitter: «Sono Felice di essere qui e di indossare questa maglia. Ci vediamo presto, forza Casteddu». Olá Dalbert ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)è ufficialmente un calciatore del. Le prime parole del brasiliano sul profilo ufficiale del clubè ufficialmente un calciatore del. Il brasiliano si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel pomeriggio sono arrivate anche le prime parole dell’ex Inter al profilo ufficiale del club, che ha pubblicato ilsu Twitter: «Sonodi essere qui e di. Ci vediamo presto, forza Casteddu». Olá...

