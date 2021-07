Covid: studio, risposta immunitaria più forte con mix vaccini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Vaccinazione classica con un unico vaccino anti-Covid per prima e seconda dose, oppure mix? E' il dilemma che si sono trovati ad affrontare in molti, in diversi Paesi del mondo. In Italia, per esempio, gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, per i quali al richiamo è stato raccomandato di proseguire con un vaccino a mRna. Ma quale dei due schemi offre le performance migliori in termini di protezione anche contro le varianti di Sars-CoV-2? Se alcune ricerche hanno evidenziato una maggiore reattogenicità (produzione di reazioni avverse) per il mix, un nuovo studio pubblicato su 'Nature Medicine' esplora sotto più profili ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Vaccinazione classica con un unico vaccino anti-per prima e seconda dose, oppure mix? E' il dilemma che si sono trovati ad affrontare in molti, in diversi Paesi del mondo. In Italia, per esempio, gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, per i quali al richiamo è stato raccomandato di proseguire con un vaccino a mRna. Ma quale dei due schemi offre le performance migliori in termini di protezione anche contro le varianti di Sars-CoV-2? Se alcune ricerche hanno evidenziato una maggiore reattogenicità (produzione di reazioni avverse) per il mix, un nuovopubblicato su 'Nature Medicine' esplora sotto più profili ...

Advertising

repubblica : Covid, ritirato lo studio sulla pericolosità delle mascherine nei bambini - eziomauro : Quanti postumi lascia il Covid? Uno studio ne ha censiti 203 in 10 organi diversi - unusquisque : RT @UniPadova: Un nuovo studio congiunto #Unipd e @imperialcollege pubblicato su @NatureComms descrive la probabilità di trasmissione del #… - liberenotizie : Covid, lo studio: con mix vaccini risposta più forte. Adnkronos - ultimora - my_candy_candy : @GiovanniToti Toti ma svegliati per favore. Il vaccino non ti salva nemmeno dalla forma grave. I miei studenti, sia… -