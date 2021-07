Basket | Varese ingaggia lituano Sorokas per la prossima stagione

Advertising

mariot_22 : Nicolò De Vico e Varese si separano ufficialmente - STnews365 : Varese, è fatta per Elijah Wilson. La guardia USA classe 1994, l'anno scorso al MKS Dabrowa Gornicza in Polonia, co… - varesenews : Roberto è il primo abbonato alla nuova stagione della Pallacanestro Varese -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Varese

L'ala grande ha disputato l'ultima stagione in Serie A con Chieti- La Openjobmetisha annunciato l'accordo per la stagione sportiva 2021 - 2022 con l'ala grande lituana Paulius Sorokas. Cresciuto nel settore giovanile dello Zalgiris, dopo le prime esperienze in patria con ...... altro partente in casa. Stagione sicuramente non facile, quella di De Vico - complice anche ...la passione e l'interesse della Città di Torino verso lo sport in generale e soprattutto nel,...Pallacanestro Openjobmetis Varese è felice di annunciare l’accordo per la stagione sportiva 2021-2022 con l’ala grande Paulius Sorokas.La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare l’arrivo in gialloblù di Niccolò De Vico. Nato a Monza il 19 luglio 1994, ...