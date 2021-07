Ballardini |  «Il Genoa mi è piaciuto Stupito dai giovani»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Davide, allenatore del, ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 4-1 contro l’Innsbruck Davide, allenatore del, ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 4-1 contro l’Innsbruck. Le sue dichiarazioni. «Mi è piaciuta la squadra, è stata più ordinata e in attacco si è mossa meglio, più brava anche nel chiudere gli avversari e nel stare corta. C’è stato più ordine in generale. Il ritiro procede bene, c’è tanto entusiasmo, tanto impegno e tanti. I ragazzi si impegnano tutti e sono molto seri. Imi stanno stupendo, ne abbiamo ...

Alla Sportplatz di Neustift ilsupera il secondo esame e la selezione del Wacker Innsbruck II (4 - 1). Per misteraltre indicazioni da caricare a bordo, in una giornata di sole che ...Poker per ilcontro il Wacker Innsbruck a Neustift, in Austria. Per i rossoblù di Davidequattro marcatori diversi: Destro, Shomurodov, Agudelo e Jagiello. E' sceso in campo per un ...Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha fatto i complimenti alla squadra dopo la vittoria in amichevole contro l’Innsbruck per 4-1: “Mi è piaciuta la squadra, è stata più ...Zinho Vanheusden, da ieri ufficiale al Genoa in prestito dall’Inter, ha giocato titolare nell’amichevole di oggi dei liguri.